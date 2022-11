Il Black Friday di AliExpress è cominciato, con coupon e sconti fino al 90%

Come avvenuto per il Singles Day, anche in occasione del venerdì nero lo store cinese ha pensato bene di tentarci con una vagonata di offerte e di coupon sul meglio della tecnologia (e non solo). Il Black Friday di AliExpress è arrivato e in questo articolo andiamo a scoprire tutti i codici sconto e i dettagli dell'evento!

Black Friday AliExpress: tutte le offerte, i coupon e le occasioni per risparmiare!

La promozione lanciata da AliExpress non diversa dal solito: per il Black Friday abbiamo una pagina ricca di offerte e tutta da spulciare, con una miriade di prodotti a prezzo scontato. All'interno trovate occasioni fino al 90% in meno e tanti dispositivi tech dei migliori brand.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Le offerte continuano anche in altre pagine: abbiamo una sezione dedicata ai Bestseller (i più venduti ed apprezzati dagli utenti), una in cui sono raccolti tutti i prodotti con Spedizione Rapida ed – infine – il Centro Coupon, utilissima per scoprire tanti codici sconto da utilizzare sui dispositivi che vi interessano.

Dopo la prima fase di riscaldamento, il vero Black Friday di AliExpress comincerà dalle ore 9:00 del 24 novembre (e durerà fino alle 9:00 del 30 novembre). Vi segnaliamo anche un simpatico giochino presente sul sito: Match à Gogo, un titolo Gioca & Risparmia (funziona tramite l'app di AliExpress) che vi permette di ricevere ulteriori sconti per il Black Friday!

Per restare sempre aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione durante il Black Friday 2022, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il