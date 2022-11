Le migliori telecamere di sicurezza in offerta su Amazon per il Black Friday

Le IP Camera rappresentano uno dei prodotti tech più ambiti, visto la loro utilità innegabile sia per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti interni che per l'esterno di abitazioni, uffici e quant'altro. Il Black Friday 2022 è di certo il momento più propizio per aggiudicarsi una telecamera di sicurezza top, a prezzo stracciato: andiamo a scoprire quali sono le migliori soluzioni in offerta su Amazon per il fatidico venerdì nero!

Black Friday 2022: quali sono le migliori telecamere di sicurezza in offerta su Amazon

Le telecamere di sicurezza che abbiamo scelto per voi sono tutte disponibili a prezzo scontato su Amazon per il Black Friday e sono dedicate sia agli interni che ad ambienti esterni. La differenza tra le due tipologie è molto semplice: per prima cosa le telecamere da tenere in casa sono caratterizzate da uno stile generalmente più elegante; d'altro canto, i modelli da esterno sono più resistenti dato che sono pensate per resistere alle intemperie.

Tra i modelli selezionati troviamo dispositivi intramontabili come la telecamera esterna Yi, soluzione con certificazione IP65 e risoluzione in Full HD (1080p). Non mancano funzioni vitali come la visione notturna, le notifiche push su smartphone, l'archiviazione cloud e il supporto ad Alexa.

Una valida IP Camera da interno è invece il modello targato Enabot (EBO-SE), un dispositivo pensato come compagnia per gli animali domestici e per i bambini, in grado di muoversi autonomamente (o tramite app) grazie alle ruote integrate. Si tratta di un modello Full HD (1080p), con audio bidirezionale, visione notturna ed una dock di ricarica. L'IP Camera torna automaticamente alla sua base quando è il momento della carica!

Le occasioni non sono ancora finite…

