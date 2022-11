I migliori notebook e tablet su Amazon per il Black Friday 2022

Il Black Friday è la miglior occasione che abbiamo durante l'anno per risparmiare e rinnovare il nostro arsenale di dispositivi tecnologici. Con questa guida agli acquisti andremo a scoprire quali sono i migliori notebook e tablet in offerta su Amazon!

Black Friday 2022: quali sono i migliori notebook e tablet in offerta su Amazon

Per chi lavora o studia, i computer portatili e i tablet sono diventati in breve tempo sempre più importanti. Avere un dispositivo in grado di districarsi tra i mille compiti giornalieri è fondamentale, soprattutto nell'era in cui sono stati riscoperti DAD (Didattica a Distanza) e smart working, che ci permette di lavorare da casa senza recarci in ufficio.

In occasione del Black Friday 2022 sono davvero tante le offerte su notebook e tablet, con prezzi davvero molto interessanti. Se il vostro PC inizia a sentire il peso dell'età, oggi è il giorno perfetto per pensionarlo e sceglierne uno nuovo! Qui sotto trovate una selezione delle migliori offerte su Amazon ed una super promozione da parte di Huawei.

In occasione del Black Friday, Huawei ci propone un ottimo sconto sul MateBook D16, portatile leggero e compatto nonostante lo schermo da 16″. Dotato di 16 GB, 512 GB di spazio di archiviazione e Windows 11 pre-installato, questo portatile è disponibile in offerta al prezzo di 849€. Con una piccola aggiunta è possibile ottenere anche un display da 23.8″!

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti nell'articolo, provate a disattivare AdBlock. Di seguito trovate i vari link ai prodotti: in alcuni casi sono in offerta lampo mentre in altri è necessario cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto).

Le occasioni non sono ancora finite…

