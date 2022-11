Date un boost alla vostra produttività con gli accessori Logitech, in sconto per il Black Friday

Logitech ha dato il via agli Happy Logitech: a partire da oggi e fino al prossimo 28 Novembre, sarà possibile acquistare numerosi prodotti del brand usufruendo di uno sconto sul totale dell'ordine. Scopriamo tutti i dettagli della promo in questo articolo!

Happy Logidays: sconto sull'ordine per il Black Friday

I prodotti Logitech sono conosciuti in tutto il mondo per la loro affidabilità, oltre che per l'ottimo rapporto qualità-prezzo che da sempre li contraddistingue dalla concorrenza. Il catalogo comprende oggi centinaia di articoli pensati per portare il lavoro, il gioco e il tempo libero ad un livello superiore, introducendo comfort, efficienza e conferendo al tutto un tocco di design.

In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, l'azienda ha lanciato la Happy Logidays, un'iniziativa Online che permette di risparmiare sull'acquisto di tastiere, cuffie, mouse, custodie, videocamere, casse e tanti altri prodotti Logitech per l'ufficio, il gaming ed il tempo libero.

Più nello specifico, l'offerta offre uno sconto sul totale dell'ordine e si struttura in questo modo:

sconto di 30€ su ordini superiori a 150€ ;

su ordini superiori a ; sconto di 50€ su ordini superiori a 250€.

Alcuni dei dispositivi che potrete acquistare sono la custodia con tastiera Combo Touch, il mouse ad alte prestazioni MX Master 3S, la cassa bluetooth Boom 2, lo stilo per iPad Crayon o la videocamera per streaming Mevo Start, giusto per citarne alcuni.

Per poter usufruire dello sconto, vi basterà utilizzare il codice coupon che troverete nel box poco più sotto al momento del checkout, ma è necessario aggiungere almeno due prodotti al carrello. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

