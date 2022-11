Lenovo Tab P11 2022 scende a meno di 150€: il tablet da prendere ora!

Sei alla ricerca di un tablet completo ed economico, ma senza scadere nell'ultra cheap? Vuoi risparmiare ma non vuoi rinunciare alla qualità? Niente paura perché non stai sognando l'impossibile: il nuovo codice sconto Hekka permette di risparmiare un bel po' su Lenovo Tab P11 2022!

Lenovo Tab P11 2022 (XiaoXin Pad 2022) scende al miglior prezzo di sempre

Il tablet in questione è una delle ultime versioni del brand cinese: parliamo di Lenovo XiaoXin Pad 2022, conosciuto alle nostre latitudini come Tab P11 2022. Il dispositivo è nella versione cinese ma tranquillo: il software è multilingue e non ci sono problemi con gli aggiornamenti.

Il dispositivo offre uno schermo ampio, una soluzione LCD da 10.6″ in 2K (2000 x 1200 pixel), ed è mosso dallo Snapdragon 680, supportato da 4/64 GB. Sia frontalmente che sul retro trovano spazio dei sensori fotografici da 8 MP.

Abbiamo uno slot micro SD per espandere la memoria, due speaker stereo, 7.700 mAh di batteria e Android 12 lato software (sotto forma di ZUI 13.5).

L'occasione per risparmiare su Lenovo Tab P11 2022 (XiaoXin Pad 2022) arriva da Hekka, con un codice sconto super: il prezzo scende a meno di 150€!

