Huawei lancia il nuovo Smart Screen S75 con schermo LCD da 75″!

Huawei ha lanciato in questi giorni sul mercato cinese il nuovo Smart Screen S75 di seconda generazione, una TV 4K dal grandissimo pannello LCD da 75″. Questo nuovo dispositivo smart punta ad essere il nuovo riferimento per l'intrattenimento domestico.

Huawei Smart Screen S75: enorme schermo LCD da 75″ e 60 Hz di refresh rate

Huawei Smart Screen S75 offre una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con un refresh rate di 60 Hz, supporto per 1.07 miliardi di colori e un color gamut DCI-P3 del 92%. Grazie al sistem Hongque di cui è dotata questa TV, il pannello può sfruttare l'intera gamma di colori per immagini più realistiche e naturali.

Gli speaker MEMC integrati in Smart Screen S75 includono due unità da 10W e due unità ad altra frequenza sempre a 10W, con il supporto per la Virtual Sound Field Expansion, il miglioramento della voce umana e la compensazione dinamica dei rumori, per restituire una esperienza di visione simile al cinema sopratuttto durante i film.

Lo Smart Screen di Huawei è dotata di CPU quad-core con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione con HarmonyOS, per il downlaod di app e contenuti multimediali. Questa smart TV è dotata di due porte HDMI, un ingresso USB 2.0, input DTMB, oltre alla connettività WiFi, Ethernet e Bluetooth.

Huawei Smart Screen S75 è disponibile in Cina al prezzo di circa 850€ (5999 yuan), ma non sappiamo se l'azienda cinese vorrà portare anche questo dispositivo nel resto del mondo con una versione Global.

