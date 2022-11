Huawei Mate X2 addio: fine di un’era o albori della rinascita?

Era la primavera del 2021 quando Huawei Mate X2 esordiva al grande pubblico, cambiando la posta in gioco nel settore dei pieghevoli targati Huawei. Al MWC 2019, infatti, la compagnia cinese aveva stupito tutti presentando quel Mate X che ribaltava l'idea classica dei pieghevoli con uno schermo e una struttura fuori dall'ordinario. Fra l'altro, anche Xiaomi aveva pensato a un prodotto del genere, salvo tirare i remi in barca ancor prima di ufficializzarlo. Quello dei pieghevoli outfold è una moda che sembrava finita sul nascere, ma così non è stato, perlomeno nel caso della sola Huawei.

Stop alle vendite di Huawei Mate X2, quali sono i piani per i pieghevoli?

Se da un lato abbiamo Samsung in primis e le varie Xiaomi, OPPO, vivo e Honor in secundis con i loro pieghevoli infold, dall'altro c'è solamente Huawei che continua a puntare su quelli outfold. Sin da quando esistono, i pieghevoli con lo schermo che si piega verso l'esterno hanno affascinato molti per il loro aspetto avveniristico; allo stesso tempo, questa conformazione offre il fianco ai problemi degli schermi pieghevoli, tutt'oggi ancora troppo fragili per potersi piegare in tal modo. Ed è stato proprio il lancio di Huawei Mate X2 a dimostrare come Huawei avesse deciso di adeguarsi a una scelta più concreta in termini di durabilità e longevità del display.

Tuttavia, a due danni dal suo debutto in commercio, Huawei Mate X2 interrompe “ufficialmente” il suo corso, visto che è stato rimosso dallo store ufficiale in Cina. Con molta probabilità la sua produzione è stata interrotta tempo addietro e le ultime scorte rimaste sono state vendute se non direttamente ritirate dal mercato. E se sono due anni che non vediamo un nuovo pieghevole infold targato Huawei, non si può dire lo stesso per quelli outfold, visto il recente lancio di Huawei Mate Xs 2.

A questo punto, vista anche la delicata situazione del ban USA, capire quali siano le prossime mosse da parte Huawei non è facile. Si era parlato in passato di un possibile Huawei Mate X3, a cui però è seguito proprio il lancio di quel Mate Xs 2 che pare aver cambiato i piani in tavola. Se praticamente tutte le aziende puntano ad avere una strategia doppia, ovvero pieghevole standard e flip phone, Huawei è l'unica ad aver lanciato tre diverse tipologie di prodotto, fra Mate X/Xs, Mate X2 e P50 Pocket. Ma visto che Samsung ha praticamente il monopolio degli infold, che Huawei abbia deciso di abbandonare questa categoria e puntare su ciò che solo lei ha dimostrato di voler fare?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il