Honor Magic Vs: svelato il nuovo pieghevole, dov’è Magic V2?

Chi se lo sarebbe immaginato che in cantiere ci fosse uno smartphone come Honor Magic Vs? Dico questo perché finora si è parlato unicamente di Honor Magic V2, la presunta nuova versione del pieghevole a cui Honor starebbe lavorando per la prossima generazione. Ma secondo quanto vociferato nelle ultime ore, la realtà potrebbe vedere Honor alle prese con una versione rinnovata del pieghevole già visto negli scorsi mesi.

Honor Magic Vs trapela in rete: ecco cosa aspettarsi dal nuovo pieghevole

A dirlo è il leaker cinese Panda is Bald, postando su Weibo un'immagine di questo inedito Honor Magic Vs; non una vera e propria immagine render, quanto piuttosto un bozzetto che anticipa il design del nuovo modello. Un bozzetto che non rivela grandi novità, anzi, mettendo in mostra un pieghevole molto simile al modello attualmente in commercio, come ci si aspetta da un modello di aggiornamento anziché di rinnovamento.

L'immagine è accompagnata da pochi ma non trascurabili dettagli, come il fatto che dentro Honor Magic Vs ci sarebbe una più ampia batteria da 5.000 mAh con ricarica 66W a fronte di un design “ultra sottile“. Non è dato sapere quanto sottile, considerati i 6,7/14,3 mm di Magic V, ma il leaker parla di un peso di 261 grammi, quando Magic V pesa circa 290 grammi.

Cosa aspettarci, quindi? Assisteremo alla presentazione di Honor Magic Vs, di Magic V2 o di entrambi? Forse lo scopriremo il 23 novembre, data di presentazione della nuova serie Honor Magic.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il