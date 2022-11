Svelato il design di Google Pixel Fold: arrivo nel 2023, ma sarà molto costoso

Un noto insider in queste ore ha pubblicato in rete quelle che potrebbero essere le prime immagini del nuovo Google Pixel Fold, il primo pieghevole dell'azienda di Mountain View che potrebbe arrivare nella prima metà del 2023.

Il design di Google Pixel Fold nei primi render: pesante e costoso?

Jon Prosser, noto insider che spesso ha anticipato le mosse di Google, ha condiviso in rete le primi immagini render del nuovo Pixel Fold, il pieghevole più vociferato degli ultimi mesi.

Secondo Prosser, Google Pixel Fold sarà disponibile in due colorazioni (Bianco Gesso e Nero Ossidiana) ad un prezzo davvero molto alto: circa 1800€! L'arrivo sul mercato sembrerebbe prevista per il mese di maggio 2023, quindi potremmo non dover aspettare molto per avere le prime informazioni ufficiali.

Non sono disponibili informazioni sulle specifiche tecniche, ma il nuovo Google Pixel Fold viene descritto dalla fonte come “davvero molto pesante” da tenere in mano. Questo smartphone foldable potrebbe essere dotato di un sistema a tripla fotocamere con flash LED, ma anche in questo caso non ci sono dettagli a riguardo.

Nei giorni scorsi sono trapelate le prime informazioni riguardanti anche il Google Pixel 7a, che potrebbe essere lanciato entro la fine del 2022.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il