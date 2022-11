Windows 10 a 5.6€ e Office 2021 a 13€ con le offerte Black Friday di GoDeal24!

Le offerte del Black Friday sono arrivate e non valgono solo per i prodotti tech ma anche per i software: Windows, Office e tanti altri programmi e pacchetti (tra i più utili sulla piazza) sono in sconto grazie allo store GoDeal24, sempre una garanzia quando si tratta di risparmiare. Guardare per credere: Windows a vita viene proposto a cifre davvero stracciate!

Black Friday GoDeal24: tutte le offerte per acquistare Windows ed Office a prezzo stracciato!

Potresti aver preso in considerazione l'idea di acquistare una licenza Windows 10 Pro oppure Office 2021 Pro direttamente dallo store ufficiale Microsoft, ma sappiamo bene com'è andata. I prezzi sono decisamente proibitivi, un dettagli che scoraggia la buona parte degli utenti. Ma è possibile risparmiare su questi software o per averli è davvero necessario sborsare cifre esorbitanti? La risposta arriva da GoDeal24 e delle offerte del Black Friday: mettere le mani su una licenza a vita per Windows e Office (ovviamente originali al 100%) non è mai stato così semplice ed economico!

Tutte le offerte sul pacchetto Office

E c'è spazio anche per le offerte Office per Mac!

Tutte le offerte per Windows 10 a vita

Bundle ed offerte con codice sconto su Office e Windows

In questo caso si tratta di prodotti in offerta con codice sconto: è necessario utilizzare uno dei coupon che vedete in basso per ottenere il prezzo indicato.

Per tante altre offerte vi rimandiamo poi al sito ufficiale di GoDeal24.

Altri software per computer

Lo store GoDeal24 mette a disposizione anche vari tool per computer, ovviamente tutti garantiti al 100%, originali e proposti con sconti fino all'80% in meno!

Per tanti altri software vi rimandiamo poi alla pagina dedicata presente sul sito ufficiale di GoDeal24: date un'occhiata se siete in cerca di altri tool!

Metodi di pagamento

Per quanto riguarda i metodi di pagamento presenti su GoDeal24, niente paura: sono previsti tutti i principali, senza alcun problema. Una volta che avrete scelto i prodotti che preferite, basterà proseguire al checkout come ospiti oppure effettuando la registrazione (creando un account).

Nelle informazioni di pagamento è possibile selezionare il metodo preferito: selezionate l'opzione Cwalletco dalla sezione “Payment Information” cliccando “Continue”.

Da qui, bisogna selezionare “Order Review” e poi “Place Order”, che ci porterà su “Choose Payment Method” e infine cliccare su “Process Order”.

Fatto questo, si aprirà la pagina dei metodi di pagamento, dove potrete scegliere PayPal o altri metodi.

