Parte il Black Friday di GeekMall: sconti fino all’80% su tantissimi prodotti!

Anche GeekMall festeggia la settimana del Black Friday con tantissime offerte con sconti fino all'80% su prodotti come robot aspirapolvere, bicilette e monopattini elettrici, stazioni di ricarica portatili e tanti altri accessori. Scopriamo insieme le migliori offerte che ci riserva questo shop online!

GeekMall: sconti fino all'80% con le promozioni del Black Friday

Tra le offerte più ghiotte troviamo sicuramente il Roborock S7 Pro Ultra, un robot aspirapolvere in grado di pulire casa in modo super efficiente, auto-svuotandosi ad ogni ricarica. Questo robot offre una potenza massima di 1000W con un'aspirazione di ben 5100 Pa.

Grazie all'offerta di GeekMall, è possibile acquistare Roborock S7 Pro Ultra al prezzo di 879€ invece di 1199€, utilizzando il codice sconto che trovate qui sotto.

Con ILIFE S50, invece, potrete sfruttare il vapore per pulire in modo più profondo. Questo dispositivo di pulizia è offre una potenza massima di 1300W con serbatoio dell'acqua da 450 millilitri. Il mocio a vapore è cablato, ma il filo della lunghezza di ben 5 metri vi permetterà di arrivare facilmente in ogni angolo della casa.

Con il codice sconto che trovate qui sotto potete far vostro ILIFE 50 al prezzo di 49.99€ invece di 89.99€.

Da tenere in considerazione anche l'ottima offerta su Proscenic 850T, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che grazie alla tecnologia IPANS 2.0 riconosce al meglio gli ostacoli ambientali per evitare di incastrarsi. Con la batteria da 2600 mAh e l'aspirazione da 3000 Pa, questo robot è in grado di pulire facilmente tutta la casa.

Proscenic 850T è disponibile in offerta al prezzo di 147.70€ invece di 299€, sfruttando il codice sconto che trovate qui in basso.

Con il robot Roidmi EVA 3 in 1, invece, è possibile pulire e lavare casa in modo totalmente automatizzato. Una volta riempito il serbatoio dell'acqua e azionato (anche tramite comando vocale), il robot si occuperà della pulizia completa dell'abitazione, auto-pulendosi una volta tornato alla sua stazione di ricarica.

Roidmi EVA 3 in 1 è disponibile al prezzo di 582.88€ invece di 799€, grazie al coupon che trovate qui sotto.

Per tutte le altre offerte vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale della promozione del Black Friday 2022 su GeekMall.

