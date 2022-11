Parte il Black Friday di Geekbuying: sconti fino all’80% con giochi e promozioni!

Anche quest'anno Geekbuying festeggia la settimana del Black Friday con enormi sconti, promozioni e un gioco a premi che vi consentirà di ottenere omaggi e risparmio extra. Con sconti fino all'80%, il noto store online propone prezzi davvero molto interessanti!

Black Friday Geekbuying: fino all'80% di sconto su tantissimi prodotti tech

Geekbuying in occasione del Black Friday 2022 ha preparato una Shopping Guide con i migliori prodotti scontati fino all'80% e la possibilità di incrementare il risparmio di giorno in giorno con nuovi coupon e promozioni.

Con il gioco a premi Lucky Draw, invece, potrete provare a vincere numerosi prodotti come il robot ROIDMI EVA, la stampante 3D Creality Ender-3 S1 Pro o la cassa Tronsmart T7 Mini. Girando la ruota della fortuna avrete anche la possibilità di guadagnare ulteriori sconti e gift-card fino a 1000$!

Black Friday Geekbuying: codici sconto

Per aumentare le vostre possibilità di risparmio, Geekbuying offre anche numerosi codici sconto da sfruttare in base alla vostra spesa. Per esempio, con un ordine di almeno 50$ si potranno ottenere altri 5$ di risparmio. Ecco la lista completa dei coupon.

GKB22BF05 – 5$ di sconto su una spesa di 50$

– 5$ di sconto su una spesa di 50$ GKB22BF10 – 10$ di sconto su una spesa di 100$

– 10$ di sconto su una spesa di 100$ GKB22BF25 – 25$ di sconto su una spesa di 350$

– 25$ di sconto su una spesa di 350$ GKB22BF50 – 50$ di sconto su una spesa di 550$

Inoltre, pagando con PayPal o carta di credito si potranno ricevere ulteriori sconti, ma soltanto per i primi 8000 ordini a partire dal 22 novembre. Per ordini superiori a 200$ si otterrà uno sconto di 10$, mentre per ordini di almeno 500$ lo sconto sarà pari a 15$.

Black Friday Geekbuying: le migliori offerte

Come già accennato in precedenza, le offerte per il Black Friday di Geekbuying sono davvero tantissime ed elencarle tutte sarebbe impossibile. Per voi, quindi, abbiamo creato una selezione dei migliori offerte a cui potete accedere in occasione della celebrazione del venerdì nero.

Per tutte le altre offerte disponibili, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Geekbuying dedicata al Black Friday, che trovate qui sotto.

