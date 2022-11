Videogiocatori a raccolta: sconti fino al 77% con il Cyber Monday Eneba

Siete videogiocatori e volete ampliare la vostra collezione di titoli? Il Cyber Monday di Eneba è l'occasione perfetta per acquistare nuovi giochi a prezzi davvero convenienti! Scopriamo subito tutte le offerte.

Cyber Monday Eneba: videogiochi per tutte le console scontati fino al 77%!

Grazie alla promozione del Cyber Monday di Eneba, che siate giocatori PC e console, troverete l'offerta giusta che vi permetterà di portare a casa un nuovo gioco digitale a prezzo ribassato.

Per i giocatori PC troviamo grandi sconti per Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, FIFA 23 e God of War. Per chi possiede una Xbox, invece, l'offerte riguardano soprattutto titoli di nuova uscita come Just Dance 2023 e Call of Duty Modern Warfare 2.

Ai giocatori PlayStation, invece, è riservata una particolare offerta con coupon: grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete portare a casa una gift-card PlayStation Network (valida sia per PS4 che PS5) del valore di 75€ a soli 61.9€!

Per tutte le altre offerte sui videogiochi e sugli abbonamenti videoludici, vi lasciamo alla pagina ufficiale del Cyber Monday di Eneba!

