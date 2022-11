Super prezzo per il drone Xiaomi FIMI X8 SE 2022: solo 370€ con questo coupon!

Sono sempre di più i droni che volano nei nostri cieli ad ogni occasione: che sia una festa di compleanno, un matrimonio oppure una ripresa cinematografica, c'è sempre un drone a catturare le immagini più belle. Quello che vi proponiamo oggi in sconto, è un ottimo drone della linea Xiaomi FIMI: scopriamo i dettagli del modello X8 SE 2022, ad un prezzo super!

Xiaomi FIMI X8 SE 2022 è un drone a quattro eliche dotato di fotocamera con sensore CMOS da 48 MP firmato Sony. Grazie al gimbal a 3 assi è possibile catturare immagini in 4K con diverse inquadrature, come evidenziato nel nostro approfondimento.

Il drone può essere controllato fino ad una distanza di 10 Km con l'apposito radiocomando compatibile con tutti gli smartphone e anche diversi tablet come iPad Mini. La batteria da 4500 mAh e 11.4V, inoltre, offre un'autonomia di volo di circa 35 minuti.

Questo dispositivo può anche trasportare in volo carichi fino a 200 grammi, grazie al supporto “release and drop”. Più piccolo sarà il carico da trasportare e più facile sarà controllare il drone fino al punto di rilascio.

Il drone Xiaomi FIMI X8 SE 2022 è disponibile su Hekka al prezzo di 370€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

