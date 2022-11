Tutte le offerte Dreame per il Black Friday: la scelta intelligente per le pulizie!

La settimana del Black Friday e tra i brand che partecipano all'evento dell'anno abbiamo anche Dreame, un marchio storico quando si parla di pulizie intelligenti! I robot aspirapolvere della compagnia cinese sono in offerta su Amazon per festeggiare il venerdì nero, con tantissimi sconti ed un paio di coupon davvero niente male!

Black Friday Dreame: tutte le offerte, tra vacuum cleaner e robot aspirapolvere

Il marchio Dreame si è fatto strada tra rivali e competitor, diventano un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del tech in cerca di soluzioni intelligenti. Le offerte di Dreame per il Black Friday sono l'occasione perfetta per scoprire alcuni dei robot aspirapolvere del brand: non resta che scegliere il vostro preferito (in base alle esigenze), il prezzo non è di certo un problema grazie agli sconti di questa settimana!

Tra i modelli più apprezzati è impossibile non partire con Dreame D10 Plus: si tratta di un terminale che si pone come un vero e proprio flagship killer tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il robottino offre una potenza di aspirazione fino a 4000 PA, navigazione LiDAR con rilevamento intelligente degli ostacoli, tanta autonomia (fino a 170 minuti) e i controlli vocali tramite Alexa. Il tutto ad un prezzo super per il Black Friday (e c'è anche la dock di svuotamento)!

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo), provate a disattivare AdBlock.

Le occasioni continuano con Dreame D9, una soluzione ancora più accessibile, con una potenza di 3000 PA, 150 minuti di autonomia e funzione lavapavimenti. In questo caso il prezzo scende a soli 239.9€ utilizzando il codice sconto DREAMEBFD9!

Le offerte con Coupon Amazon continuano anche per altri modelli: abbiamo Dreame H11 (aspirapolvere senza fili e lavapavimenti top) a 299.9€ con il codice DREAMEH11, mentre il modello 10 Pro è disponibile a 299.9€ utilizzando il coupon DREAMEL10PRO (dal 22 novembre).

Le offerte di Dreame per il Black Friday continuano con tutta una sfilza di occasioni su Amazon fino al 28 novembre: di seguito trovate tutti i prodotti in sconto, con il rispettivo prezzo!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il