Dove comprare Realme 10 5G, Realme 10 Pro e 10 Pro+: la gamma completa!

La nuova serie Number è stata presentata al completo ma al momento in Italia è disponibile solo il modello 4G. Niente paura perché è già possibile mettere le mani sul resto della gamma: ecco dove comprare Realme 10 5G, Realme 10 Pro e 10 Pro+, ovviamente con un occhio al risparmio!

Realme 10 5G, Realme 10 Pro e 10 Pro+: dove comprare i nuovi mid-range

Il trittico di smartphone 5G offre uno stile elegante, con un doppio modulo circolare inserito nella scocca e schermi ampi (AMOLED con bordi curvi nel caso del modello Pro+). Realme 10 5G ed il già citato Pro+ sono dotati di SoC MediaTek (Dimensity 700 e 1080) mentre il fratello Pro si affida a Qualcomm con lo Snapdragon 695. In termini di fotocamere e ricarica la serie spinge fino ai 108 MP e al supporto ai 67W.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una famiglia particolarmente interessante ma ora… bando alle ciance ed andiamo a scoprire dove comprare Realme 10 5G, 10 Pro e 10 Pro+!

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, ma con ROM multilingua (inglese) e Play Store. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/19/20/28A 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G: SA n1/n5/n8/n28A/n41/n78 NSA: n41/n77/n78



