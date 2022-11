Cyber Monday MediaWorld: iPhone, Samsung e Xiaomi in offerta per il rush finale!

Siamo giunti al termine del periodo promozionale più piccante dell'anno: il Black Friday è al capolinea ma le occasioni per risparmiare non sono ancora concluse del tutto. Come da tradizione, oggi (lunedì 28 novembre, ossia il primo inizio di settimana dopo il venerdì nero) è il Cyber Monday: si tratta dell'ultimo giorno di offerte e MediaWorld ha dato il via alle danze con la sua vagonata di sconti tech!

MediaWorld presenta il VERO Cyber Monday: tutte le offerte post Black Friday dedicate al meglio della tecnologia

L'abbiamo anticipato in apertura e lo ribadiamo anche qui: l'evento dedicato al Black Friday trova la sua conclusione con le offerte del Cyber Monday. Si tratta dell'ultimo giorno per darsi alle spese pazze anche se – ovviamente – ci aspettiamo qualcosina anche per Natale (in termini di promozioni). Il VERO Cyber Monday di MediaWorld si conclude alla grande con iPhone, Apple Watch, smartphone e tablet Samsung, elettrodomestici, smart TV, Xiaomi e tanto altro ancora!

Per scoprire tutte le offerte presenti da MediaWorld non resta che dare un'occhiata alla pagina dedicata all'evento. Vi ricordiamo che il tutto terminerà tra circa 15 ore (nel momento in cui scriviamo), ossia a fine giornata.

