Date una nuova casa smart ai vostri amici acquatici con il nuovo acquario di Xiaomi YouPin

Xiaomi YouPin, per gli appassionati di prodotti smart di ogni tipo, è un po' il paese dei balocchi. Nel novero di prodotti usciti dall'e-commerce cinese, non mancano prodotti come gli acquari smart, dotati di regolazione da remoto e luci LED, come il nuovo acquario Smart Fish Tank Pro di DESGEO, arrivato ad un prezzo interessante rapportato alle sue specifiche.

Smart Fish Tank Pro è l'acquario di Xiaomi YouPin dove anche la mangiatoia è intelligente

DESGEO Smart Fish Tank Pro è un prodotto Xiaomi YouPin, che prima di approdare su AliExpress è passato per la nota piattaforma di crowdfunding del produttore cinese. Cosa differenzia questo acquario dagli altri? La sue capacità smart regolabili tramite Wi-Fi e l'App Mijia, permettono all'utente di regolare la pompa dell'acqua in modo da definire le giuste quantità di ossigeno e l'effetto del filtraggio. Il cilindro integrato è dotato di un pulsante di regolazione manuale, nel caso non voleste utilizzare le funzioni smart. Inoltre, anche la mangiatoia per i pesci è regolabile tramite applicazione, così come le 7 luci LED integrate, che possono essere settate in base alle nostre esigenze.

Ovviamente, tutte queste opzioni possono avvenire solo tramite il collegamento dello Smart Box Wi-Fi abbinato allo stesso acquario di Xiaomi YouPin. Per quanto riguarda le altre specifiche, esso può essere caricato tramite USB a 5V, anche tramite un power bank, senza avere timori di rimanere senza alimentazione.

Ma quanto costa questa nuova interessante casa per i nostri amici acquatici? L'acquario Smart Fish Tank Pro è in offerta su AliExpres ad un prezzo super scontato grazie alla nuova promo! Il prezzo di partenza è fissato a 108.15€, ma questo può essere ridotto di 3.93€ per ogni 29.5€ di spesa. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte di AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il