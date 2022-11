La smart TV del Black Friday è Xiaomi: 65″ 4K a soli 337€ da Unieuro!

Annunciata ufficialmente vari mesi fa, Xiaomi Smart TV P1E – nuova soluzione entry level 4K – ha fatto parlare di sé per le sue caratteristiche ed il prezzo super: qui trovate le migliori occasioni per risparmiare, sia in offerta lampo che con codice sconto (se disponibile). Affrettatevi ora, perché ne vale sicuramente la pena!

Xiaomi Smart TV P1E 65″ è in super sconto da Unieuro: imperdibile a questo prezzo!

La nuova gamma entry level 4K di Xiaomi non si fa mancare nulla ed arriva con un look accattivante e caratteristiche di tutto rispetto, ad un prezzo super accessibile. Xiaomi Smart TV P1E è disponibile in sconto in versione da 65″: si tratta di una soluzione dotata di display LED UHD, supporto HDR10, tecnologia MEMC, refresh rate a 60 Hz e angolo di visione di 178°.

Non manca poi il supporto Dolby Atmos e quello DTS-HD mentre il cuore delle smart TV è un processore Quad A5 a 1.5 GHz, con una GPU Mali 470 MP3, 2 GB di RAM e 8 GB di storage. Lato software abbiamo Android TV, il Chromecast integrato e Miracast. Per concludere, è presente all'appello il sistema DVB-T2/C / DVB-S2.

Siete interessati a risparmiare e puntate alla miglior occasione? Xiaomi Smart TV P1E da 65″ è disponibile ad un super prezzo in offerta da Unieuro. Di seguito trovate il link all'acquisto: il dispositivo è in offerta lampo e non è necessario utilizzare un coupon per risparmiare. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

