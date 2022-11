Xiaomi Mijia 1T è il robot aspirapolvere con fotocamera 3D a meno di 200€

Spesso protagonista di offerte convenienti, la serie di robot aspirapolvere della compagnia cinese si arricchisce con il modello Xiaomi Mijia 1T, dispositivo potente che arricchisce il comparto tecnico con una fotocamera ToF per rilevamenti ad alta precisione: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche di questo modello, insieme alle migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto!

Aggiornamento 04/11: la versione cinese Mijia 1T scende ad un prezzo super con codice sconto.

Xiaomi Mijia 1T / Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Se avete apprezzato il design dei precedenti modelli, allora di certo troverete appagante anche il look del nuovo Xiaomi Mijia 1T Vacuum Cleaner (o Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ in versione Global), robot aspirapolvere caratterizzato da un corpo circolare ed uno stile ampiamente collaudato.

A differenza dei dispositivi 1S e 1C, a questo giro troviamo un'elegante colorazione nera, che migliora il solito design minimale di Xiaomi con un tocco di stile in più.

Oltre ad aspirare, il robottino è anche in grado di sciacquare e strofinare il pavimento: all'interno trova spazio un contenitore per l'acqua da 250 ml, mentre quello dedicato allo sporco ha una capienza da 550 ml.

Il sistema di ruote permette di superare ostacoli fino a 20 mm e grazie alle dimensioni di 353 x 350 x 81.5 mm sarà possibile pulire angoli e spazi ristretti in modo più efficiente.

Potenza e precisione

In termini di potenza, si tratta della miglior soluzione tra i robot aspirapolvere targati Xiaomi. Il modello Mijia 1T, infatti, è dotato di una potenza di aspirazione di 3.000 PA, con una bocca ampia ed una spazzola in fibra ultra densa da 0.1 mm, soluzione in grado di garantire una pulizia ancora più precisa.

La batteria è un'unità da 5.200 mAh, in grado di restituire un'autonomia di circa 180 minuti in modalità standard.

Il dispositivo offre fino a 4 velocità di aspirazione, tutte programmabili. Ma il pezzo forte del robot è di certo il supporto della fotocamera ToF, una soluzione già vista a bordo di vari smartphone e in grado di restituire un'immagine in 3D dell'area visualizzata.

Tutto ciò si traduce in una maggiore precisione nel riconoscimento di oggetti e percorsi e quindi in un maggior grado di pulizia. Questo sistema si accompagna con i classici sensori LDS presenti anche in altri modelli della casa cinese.

Xiaomi Mijia 1T è in grado di riconoscere oggetti ad una distanza millimetrica, il tutto anche grazie ai nuovi algoritmi implementati. Sarà quindi in grado di evitare ostacoli con precisione e prendere decisioni intelligenti anche di fronte a percorsi complicati.

Xiaomi Mijia 1T / Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+: prezzo e disponibilità | Offerte lampo o con codice sconto

Il robottino aspirapolvere Xiaomi Mijia 1T (STYTJ02HZM) è stato lanciato in patria e in versione Global come Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+: se siete in cerca di un'offerta lampo o con codice sconto, avete trovato l'occasione che fa al caso vostro. La variante cinese è disponibile a soli 190€ su Banggood con il codice sconto che trovate in basso e riscattando questo coupon da 10$.

