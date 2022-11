Xiaomi Smart Projector 2 è il proiettore del Cyber Monday, ora con doppio sconto!

Lanciato sia in patria che in Italia, il proiettore Xiaomi Mi Smart Projector 2 è sempre stato una scelta ideale per gli utenti in cerca di una soluzione performante e compatta, proposta ad un prezzo accessibile. Il dispositivo è diventato man mano più abbordabile e in questo articolo andiamo a vedere proprio le migliori occasioni per risparmiare, sia in offerta lampo che con codice sconto.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 scende al miglior prezzo del momento, con codice sconto e spedizione EU

Dotato di dimensioni super compatte e di un design divenuto ormai iconico, il proiettore Xiaomi Mi Smart Projector 2 è in grado di restituire immagini in Full HD (1080p) e di proiettare uno schermo fino a 120″ (ad una distanza di 3.2 m).

Il dispositivo è mosso dal sistema operativo Android TV e non manca il supporto ai comandi vocali tramite Google Assistant; presente all'appello anche il Dolby Audio, così come la correzione automatica della distorsione trapezoidale multiangolo (su tre assi e 6 direzioni).

Inoltre il basso livello di rumore – solo 28 dB durante l'utilizzo – permette di godere dei contenuti multimediali senza fastidi. Per quanto riguarda le varie porte, sono presenti ingressi USB 2.0 ed HDMI, insieme a quello per l'alimentazione e l'audio.

Il proiettore Xiaomi Mi Smart Projector 2 scende ad un prezzo super grazie allo store Banggood, con un codice sconto dedicato e la spedizione direttamente dai magazzini europei (gratis). Inoltre per ottenere il prezzo indicato è necessario riscattare il Coupon di 10$ tramite la pagina dedicata (sarà applicato direttamente): un doppio sconto!

