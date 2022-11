Xiaomi 12T Pro da 12/256 GB: il prezzo scende con il nuovo Coupon eBay

Voglia di un flagship nuovo di zecca? Magari puntando al risparmio ma con zero compromessi? No, non è impossibile: Xiaomi 12T Pro è uno dei top di gamma più completi sulla piazza ed in questo articolo andiamo a scoprire come risparmiare con le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto Xiaomi 12T Pro: il prezzo scende su eBay!

L'ultimo Xiaomi 12T Pro è il top di gamma definitivo del brand cinese per il 2022: parliamo di un modello dal look elegantissimo, con specifiche stellari ed una fotocamera assurda.

Il cuore del terminale è lo Snapdragon 8+ Gen 1 mentre frontalmente abbiamo uno schermo AMOLED da 6.67″ 1.5K a 120 Hz. La vera chicca è il super sensore da 200 MP, per immagini e video di qualità top e non manca una batteria capiente con ricarica da ben 120W.

Volete conoscere tutti i segreti del nuovo top di Xiaomi? Allora eccovi la nostra recensione!

La migliore occasione per risparmiare sul nuovo Xiaomi 12T Pro arriva da eBay: la versione da 12/256 GB scende di prezzo grazie al nuovo Coupon di novembre, con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Italia!

