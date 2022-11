Powkiddy V90 è la console portatile per il retrogaming: oggi a soli 39€!

Avete nostalgia dei grandi giochi del passato e vorreste una piccola console per riprovare i titoli videoludici con cui siete cresciuti? Powkiddy V90 è il dispositivo dedicato al retrogaming adatto a voi! Oggi in sconto grazie ad un coupon per GeekBuying.

Riscopri i videogiochi della tua infanzia con Powkiddy V90: oggi in offerta con codice sconto

Powkiddy V90 è una piccola console da gioco che vi ricorderà sicuramente il design del Game Boy Advance SP di Nintendo. Questo dispositivo è dotato di un sistema operativo Linux in grado di eseguire gli emulatori delle grandi console del passato.

Il dispositivo è dotato di un display IPS HD da 3″ con risoluzione 320 x 240 pixel e due speaker da 1W. La memoria interna può essere ampliata grazie al supporto per schede microSD, mentre la batteria a litio da 1200 mAh garantisce un'autonomia di almeno 4 ore di gioco.

Powkiddy V90 è disponibile su GeekBuying al prezzo di 39€ grazie al coupon che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene dall'Europa.

