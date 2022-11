Navee N65 al miglior prezzo di sempre: mobilità green e tanta convenienza!

La sfida nel mercato dei monopattini è sempre più accesa e aperta grazie a tanti prodotti di qualità. Uno di questi può essere il monopattino elettrico Navee N65, che sfida gli altri top gamma con una nuova offerta, che lo porta al nuovo minimo, su Geekbuying grazie ad un codice sconto dedicato e la spedizione dall'Europa.

Codice sconto Navee N65: il monopattino elettrico in offerta al minimo storico su Geekbuying

La struttura del Navee è sicuramente molto elegante ma con un'anima sportiva, con linee semplici che danno un tono premium a tutto il contesto. Quanto a quelle che sono le sue specifiche tecniche, abbiamo un motore interno da 500W, a cui si abbina una batteria da 48V/12.5 Ah.

Cosa comporta questo? Che si riesce ad avere un'autonomia fino a 65 km, gestibile in più modalità. In più, ci ritroviamo pneumatici da 10″, così da potersi adattare a più tracciati urbani. Inoltre, è presente un ottimo sistema di freni ibrido tra elettronico e a disco.

L'inclinazione massima raggiungibile è del 25%. Come molti prodotti del genere è pieghevole, con un sistema a doppia piegatura che ne facilita il processo.

Trovate il monopattino elettrico Navee N65 di nuovo in offerta, al minimo storico, con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo competitivo e soprattutto con spedizione dai magazzini europei.

