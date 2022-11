Il monopattino elettrico AOVOPRO 365GO vi porta ovunque e costa solo 230€

La mobilità elettrica sta diventando sempre più popolare e le nostre città sono invase da monopattini elettrici che permettono spostamenti veloci senza inquinare l'ambiente. Oggi vi proponiamo un importante sconto sul monopattino AOVOPRO 365GO!

Muovetevi agilmente in città con il monopattino elettrico AOVOPRO 365GO in sconto su Hekka

Il monopattino elettrico AOVOPRO 365GO è dotato di una batteria 36V e 7.8 Ah, in grado di fornire un'autonomia di viaggio di circa 25 km. Il motore da 350W raggiunge una velocità massima di 25 km/h (come previsto dalla normativa) e può sopportare un carico fino a 120 Kg.

Il freno elettronico anteriore, seguito dal freno posteriore meccanico, garantisce una frenata morbida ed uno stazionamento fermo, in modo da evitare eventuali pericoli per se stessi e gli altri.

Il design pieghevole permette di risparmiare spazio e rende più semplice trasportare il monopattino quando non lo si utilizza. Si può, per esempio, riporre facilmente nel cofano della macchina nel caso si voglia utilizzare in gita.

Tramite l'app collegata al monopattino, inoltre, è possibile bloccare il funzionamento del veicolo elettrico. Utile soprattutto per evitare i furti durante brevi soste, quando non possiamo tenere sempre sott'occhio il monopattino.

Il monopattino elettrico AOVOPRO 365GO è disponibile su Hekka al prezzo di 229.9€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

