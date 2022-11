Divani e automobili sono più puliti con il mini aspirapolvere ILIFE M50

Chi si è cimentato almeno una volta nella pulizia degli interni della propria auto conosce benissimo quanto sia difficile arrivare a rimuovere tutto lo sporco. Stesso discorso vale anche per i nostri amati divani, ma grazie ad ILIFE M50 oggi diventa tutto più semplice.

Alimentato da un motore brushless da 86000 RPM, ILIFE M50 è un aspirapolvere senza filo in grado di aspirare con una potenza di 15000 Pa fino a 150 millilitri di polvere. Il suo design allungato è ideale per la pulizia di divani e interni delle auto.

La batteria da 2500 mAh garantisce un'autonomia di circa 32 minuti, sufficienti a pulire interi ambienti, rimuovendo completamente briciole e polvere. Grazie alla torcia LED integrata, inoltre, è possibile illuminare anche le zone più buie e difficili da raggiungere per evidenziare eventuale sporcizia.

L'aspirapolvere è dotata anche di un filtro in acciaio inossidabile che può essere rimosso e lavato per mantenere intatte le performance di questo dispositivo. Con un peso di soli 650 grammi, l'aspirapolvere è molto semplice da maneggiare, facilitando le operazioni di pulizia.

ILIFE M50 è disponibile su Geekbuying al prezzo di 36.8€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

