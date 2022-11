LAOTIE x FIIDO D4S Pro è l’e-bike del Singles Day, con spedizione dall’Europa

Il Singles Day 11.11 è ormai alle porte e le offerte si fanno man mano più interessanti: quest'oggi Banggood propone un codice sconto dedicato a LAOTIE x FIIDO D4S Pro, la bici elettrica perfetta per spostarsi in città. Immancabile la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store!

LAOTIE x FIIDO D4S Pro in offerta con codice sconto: l'e-bike da comprare al Singles Day 11.11

L'e-bike LAOTIE x FIIDO D4S Pro è un modello da città, perfetto per muoversi sull'asfalto, caratterizzato da un corpo pieghevole e leggero (in lega di alluminio), un motore da 250W e ruote da 20 x 1.75″. Il veicolo è in grado di raggiungere i 25 km/h ed offre un'autonomia fino a 90 km (con una batteria da 36V 11.6Ah).

Non mancano un cambio Shimano a 6 velocità, freni a doppio disco, uno schermo LCD per visualizzare i vari parametri e tre modalità di corsa. Insomma, si tratta di una soluzione di tutto rispetto, specialmente se proposta in sconto a 702€ (con il codice BG7a23d0)

Volete conoscere tutti i segreti dell'e-bike LAOTIE x FIIDO? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

La bici elettrica LAOTIE x FIIDO D4S Pro è disponibile in offerta con codice sconto in occasione della promo Singles Day di Banggood; presente all'appello la spedizione gratis dall'Europa.

