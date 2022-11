Riscopri i giochi della tua infanzia con la retro console Anbernic RG351P: meno di 70€!

Le retro console sono un mercato che negli ultimi anni piace sempre di più. Giocare a titoli che hanno fatto da apripista a videogiochi ben conosciuti e più moderni è sempre un piacere, ma serve anche la macchina adatta a giocare in maniera fluida. Una soluzione può essere la Anbernic RG3515P, retro console dalle buone specifiche ora in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa.

Codice sconto Anbernic RG351P: la retro console in offerta su Geekbuying

Il design di questa console, senza girarci troppo intorno, si ispira sicuramente a Nintendo Switch Lite, con i tasti posti ai due lati insieme alle due levette analogiche 3D. Oltre a questo, abbiamo un chipset Quad-Core a 64-bit, che spinge un sistema operativo Linux Open Source. Il display è invece da 3.5″ IPS, mentre la batteria da 3.500 mAh.

Passando all'emulazione, la macchina garantisce una riproduzione per giochi per le varie console storiche Nintendo (sia quelle domestiche che portatili, come il Game Boy), SEGA, NEOGEO, Sony Playstation e tanto altro. I giochi sono caricabili su una MicroSD da 64 GB. Non manca un comparto multimediale per la musica, come anche un jack da 3.5 mm per le cuffie.

Trovate quindi la retro console Anbernic RG351P in offerta con codice sconto su Geekbuying, a cui si abbina la comoda spedizione dall'Europa. Trovate il link all'acquisto nel box qui sotto.

