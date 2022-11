Blackview Tab 7 è il tablet a prezzo stracciato: solo 77€ con Coupon esclusivo

Torna anche oggi il nostro appuntamento quotidiano con lo store Hekka, portale che si sta rivelando ricco di occasioni per risparmiare. A questo giro diamo il benvenuto a Blackview Tab 7, in offerta con Coupon esclusivo: si tratta di un tablet low budget perfetto per chi cerca una soluzione accessibile e senza troppe pretese, con uno schermo ampio ed una batteria capiente!

Blackview Tab 7 è il tablet low budget da aver: massimo risparmio con questo Coupon

Per quanto riguarda le specifiche di Blackview Tab 7, ci troviamo alle prese con un terminale economico, fatto per essere maltrattato. Se puntate ad un tablet Android da utilizzare in tutta tranquillità e senza spendere una fortuna, magari anche per i più piccoli, allora questa soluzione Blackview rappresenta il giusto compromesso.

Parliamo di un modello caratterizzato da un display ampio, un'unità LCD da 10.1″ con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel), e dotato di una scocca dallo stile elegante. Grazie allo spessore di 9.9 mm, il tablet sta praticamente ovunque, senza ingombro e senza un peso eccessivo (parliamo di circa 520 grammi).

Le performance sono affidate al SoC Rockchip RK3326S, quad-core fino a 1.5 GHz supportato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage. È presente lo slot per la micro SD, in modo da espandere la memoria. Il tutto è alimentato da una batteria da 6.580 mAh con ricarica da 10W. Completano il pacchetto altoparlanti stereo, Android 12 (tramite Doke OS Go 3.0), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band ed una fotocamera da 5 MP (2 MP la frontale).

Blackview Tab 7 debutta su Hekka con spedizione gratis (e disponibilità dal 26 novembre): il tablet Android low budget scende ad un prezzo super con codice sconto!

