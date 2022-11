Samebike 20LVXD30-II ritorna in sconto: risparmi quasi 300€ con Coupon!

Il Black Friday si avvicina, ma questo non significa che fino al fatidico giorno non ci saranno occasioni per risparmiare. E infatti ecco che dallo store Hekka arriva una promozione interessantissima per chi cerca una bici elettrica affidabile per passare alla mobilità Green. Samebike 20LVXD30-II è in offerta con un coupon dedicato e spedizione EU: il prezzo fa faville!

Samebike 20LVXD30-II scende di prezzo con Coupon e spedizione dall'Europa: occasione su Hekka!

Dotata di un telaio in alluminio 6061 ed un corpo pieghevole, la bici elettrica Samebike 20LVXD30-II si presenta come una soluzione adatta sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle e-bike che ai veterani del genere. Il veicolo è equipaggiato con un motore brushless da 350W e 50 nm di coppia ed offre una velocità fino a 25 Km/h.

La batteria da 48v 10.4Ah permette di beneficiare di un'autonomia fino a 50/80 Km (in base alla modalità di utilizzo) con una singola carica. Non mancano freni a doppio disco, un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD per visualizzare lo stato della bici, una luce LED per illuminare la strada ed un portapacchi.

La bici elettrica Samebike 20LVXD30-II è disponibile in offerta ad un prezzo decisamente ghiotto sullo store Hekka: grazie al coupon dedicato è possibile risparmiare quasi 300€ sul prezzo. Inoltre l'e-bike arriva direttamente dall'Europa, con tanto di spedizione gratis.

