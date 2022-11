Dimenticate “Hey, Siri!”: Apple prepara un nuovo comando per l’assistente vocale

Secondo alcune indiscrezioni emerse online in queste ore, Apple starebbe pensato di snellire la frase di attivazione dell'assistente vocale per i dispositivi iOS. Presto, quindi, potremo dire addio ad “Hey, Siri!” in favore di un comando vocale più veloce.

Addio “Hey, Siri!”, presto servirà una sola parola per attivare l'assistente vocale

Stando alle ultime informazioni condivise dal noto analista del settore Mark Gurman, Apple avrebbe intenzione di ridurre ad una sola parola la frase di attivazione per Siri, l'assistente vocale presente se quasi tutti i dispositivi prodotti di recente dall'azienda di Cupertino.

A partire dal prossimo anno (o al massimo dal 2024), potrebbe bastare pronunciare “Siri!” per invocare l'assistente di Apple ed iniziare subito ad impartire i comandi vocali. Il cambiamento sembrerebbe banale, ma questa piccola “sfida tecnica” richiederà tanto allenamento per l'IA che gestisce Siri.

Il 2024 dovrebbe essere anche l'anno dei primi iPhone con USB-C, così come il prossimo anno potremmo vedere gli smartphone di Apple implementare i tasti a stato solido anche per volume e accensione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il