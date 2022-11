Il Black Friday Amazon si avvicina alla fine: tutte le offerte per il Cyber Monday

L'ultimo giorno dell'evento Black Friday di Amazon è arrivato: ancora poche ore per approfittare delle offerte dell'e-commerce più famoso al mondo, in occasione del Cyber Monday. Andiamo a scoprire che cosa ci riservano questi ultimi momenti dedicati all'evento più atteso dell'anno (che anche a questo giro ha regalato qualche soddisfazione a tanti utenti)!

Amazon: ecco le offerte Cyber Monday (28 novembre) per la giornata finale del Black Friday

La settimana del Black Friday è stata particolarmente intensa tra le offerte Amazon ed il 20% di sconto sui prodotti Warehouse (attivo fino al 5 dicembre), ma l'evento dura anche per la giornata di oggi, lunedì 28 novembre: si tratta del Cyber Monday, il gran finale del venerdì nero (una degna conclusione dell'evento). Amazon non ha festeggiato in pompa magna (come hanno fatto altri store), limitandosi e seguire la sua personale scaletta: questo è l'ultimo giorno per approfittare degli sconti Black Friday!

Insomma, Amazon non ha lanciato un vero e proprio evento per il Cyber Monday: si tratta del naturale proseguimento delle offerte Black Friday, che oggi giungono al capolinea. Di seguito trovate il link alla pagina principale dell'iniziativa, insieme ad una selezione di prodotti a prezzo top! E date un'occhiata anche alle offerte di MediaWorld ed Unieuro!

