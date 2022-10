Xiaomi Mijia Bag: a meno di 22€ lo zaino capiente ed impermeabile per il PC

Hekka propone oggi in sconto lo Xiaomi Mijia Bag: uno zaino impermeabile e alla moda che offre abbastanza spazio per portare con voi il laptop e gli accessori di cui avete bisogno. Grazie al codice sconto è possibile portarlo a casa ad un buon prezzo!

Lo zaino impermeabile Xiaomi Mijia Bag è in offerta grazie a questo codice sconto

Questo zainetto prodotto da Xiaomi Mijia è realizzato in fibra di poliestere impermeabile ed offre una capacità massima di 20 litri, perfetto per portare con se il PC portatile e altri dispositivi come tablet o console da gioco portatile.

Con un peso di soli 450 grammi, lo zaino può essere facilmente trasportato anche per lunghe camminate nel caso si utilizzino i mezzi pubblici, come per esempio il tragitto per raggiungere il posto di lavoro o la sede dell'università.

Lo zaino Xiaomi Mijia Bag è disponibile su Hekka ad un prezzo di 21.5€ grazie al codice sconto, con spedizione gratuita dalla Cina.

