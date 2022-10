Mibro A1 è lo smartwatch completo e versatile da acquistare sotto i 30€

State pensando di acquistare un nuovo smartwatch per monitorare la vostra salute fisica e tenere sotto controllo le notifiche dello smartphone? Siete nel posto giusto: oggi parleremo di Mibro A1 Watch, un dispositivo completo e dal prezzo molto competitivo, soprattutto ora che è in offerta!

Mibro A1 Watch offre tutto quello di cui avete bisogno ad un prezzo molto accessibile

Mibro A1 Watch è uno smartwatch dal design versatile, che può quindi essere indossato anche in occasioni più particolari. Si tratta di un dispositivo super personalizzabile, grazie alle numerose watch face disponibili, ed estremamente funzionale. Il prodotto arriva direttamente da Xiaomi YouPin, la celebre piattaforma di crowdfunding di proprietà del colosso cinese.

Oltre alla gestione delle notifiche e delle chiamate telefoniche, lo smartwatch offre il monitoraggio intelligente della salute in tempo reale, notificando l'utente se vengono rilevate delle anomalie. A tal proposito, Mibro A1 Watch offre il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), della pressione e del sonno.

Oltre ciò, lo smartwatch supporta il monitoraggio dell'attività fisica per venti tipologie di sport, tra cui corsa all'aperto, salto della corda, yoga, tennis, calcio, basketball, nuoto (Mibro A1 Watch è impermeabile fino a 5 ATM), aerobica, tennis da tavolo, flessioni e corpo libero. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente l'attività che si sta praticando e avviare il monitoraggio per quello sport specifico.

Tutto ciò è accompagnato da una super batteria che garantisce fino a 10 giorni di autonomia in modalità giornaliera, e finno a 45 giorni di utilizzo in modalità base.

Interessante, vero? Potrete ottenere tutto questo a meno di 30€ grazie al nostro codice sconto esclusivo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il