Xiaomi lancia in Europa la sua versione del Bimby (e costa meno)

Uno degli elettrodomestici più apprezzati degli ultimi anni è sicuramente il robot da cucina, che ad oggi ha un brand in più a fare la differenza. Infatti, a fare da “rivale” al Bimby di Vorwerk arriva lo Xiaomi Smart Cooking Robot, robot da cucina della linea Mijia con proprietà smart ed un prezzo più economico per la categoria.

Aggiornamento 17/10: il robot da cucina Xiaomi è disponibile anche in Europa. Trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Xiaomi Smart Cooking Robot: tutto sul nuovo robot da cucina smart

Caratteristiche tecniche

Già dal design capiamo come Xiaomi, grazie al grande lavoro svolto dall'azienda partner Chunmi, abbia voluto giocare su tecnologia e minimalismo, realizzando un elettrodomestico di grande impatto visivo, ma non solo. Infatti, già solo il display touch da 8″ ci fa capire che l'obiettivo di Xiaomi Smart Cooking Robot è rendere la cucina un'esperienza smart.

Passando ai dati tecnici, è un robot da cucina con una potenza totale di 1.700W, un motore capace di arrivare a 12.000 rpm e un sistema di riscaldamento a induzione 3D fino a 180° C; grazie al monitoraggio della temperature, poi, il robot rimane sotto al punto di fumo per evitare fumi in cucina. Il tutto avviene dentro alla pentola da 2,2 litri, assemblata in acciaio inox a 3 strati, studiati per essere più efficienti nella gestione termica

È in grado di eseguire fino a 35 diverse funzioni, che siano queste saltare, stufare, cuocere a vapore, impastare, tritare, emulsionare, polverizzare, fermentare, spremere, macinare, cuocere a basse temperature o semplicemente pesare, con la possibilità di effettuare fino a 3 preparazioni simultaneamente. Il robot Xiaomi non manca poi di accessori, fra cui misurino, pentola per cuocere a vapore, lama, frusta, raschietto e altro ancora.

Ma dicevamo delle sue proprietà smart, e in effetti questo è possibile grazie all'algoritmo CookingIoT, che calcola i tempi e i modi di cottura in base agli ingredienti. In più, dal display è possibile consultare oltre 200 ricette, tutte correlate di video per spiegarne al meglio la preparazione.

Xiaomi Smart Cooking Robot – Prezzo e disponibilità

Il nuovo robot da cucina Xiaomi Smart Cooking Robot arriva in Europa al prezzo di 1.199€, una cifra più economica rispetto ai 1.350€ richiesti per un Bimby. Per il momento, però, è commercializzato solo in Spagna e non sappiamo se e quando verrà portato anche in Italia.

