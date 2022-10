Xiaomi Smart Band 7 Pro: quasi 30€ di sconto grazie al nuovo coupon!

Grazie ad un nuovo codice sconto possiamo approfittare oggi di una super offerta sulla nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro. Con quasi 30€ di sconto, il coupon offerto oggi da Hekka ci permette di risparmiare su uno dei dispositivi wearable più desiderati del momento.

Super offerta per Xiaomi Smart Band 7 Pro: -30€ grazie a questo codice sconto

Presentata all'inizio di ottobre, la Smart Band 7 Pro di Xiaomi è diventata l'oggetto del desiderio di tantissimi appassionati di tecnologia e sportivi in cerca di un dispositivo indossabile in grado di tracciare al meglio la proprio attività fisica.

Questo smartwatch firmato Xiaomi è dotato di un ampio display OLED da 1,64″, per la prima volta di forma rettangolare. L'interfaccia totalmente ridisegnata per adattarsi al nuovo formato permette di tenere sempre sott'occhio le informazioni importanti per l'allenamento che si sta svolgendo.

Per la prima volta, inoltre, la Smart Band 7 Pro integra anche un sensore GPS per registrare con maggior accuratezza i movimenti e i percorsi intrapresi durante le attività all'aperto. L'autonomia, inoltre, non sarà un problema grazie alla batteria migliorata in grado di garantire 14 giorni di utilizzo.

Grazie al codice sconto su Hekka, oggi è possibile portare a casa la Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 72.2€, andando a risparmiare circa 30€ sul prezzo di listino.

