Super prezzo per la nuova Xiaomi Smart Band 7: solo 35€ con codice sconto!

La nuova Smart Band 7 di Xiaomi è sicuramente uno dei fitness tracker più popolari al momento. Oggi è possibile portarla a casa ad un prezzo davvero eccezionale: grazie allo store cinese Hekka, possiamo sfruttare un codice sconto per risparmiare ben 25€!

Arrivata sul mercato poco prima dell'estate, Xiaomi Smart Band 7 è già risultata campione di vendite raggiungendo un milione di dispositivi spediti in tutto il mondo in pochissimo tempo. Un successo che si conferma negli anni, ad ogni nuova versione del bracciale smart dell'azienda cinese.

Come evidenziato anche nella nostra recensione, nonostante il prezzo della settima versione della Smart Band di Xiaomi sia aumentato ancora rispetto ai precedenti modelli, la qualità del dispositivo continua ad essere tra le migliori nel suo campo.

Questo fitness tracker di Xiaomi è in grado di tenere traccia di oltre 110 attività sportive, con un display OLED da 1,62″ che ci permette di tener traccia di tutte le informazioni più importanti per i nostri allenamenti. Il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e dell'ossigenazione del sangue, inoltre, consente di tenere sotto controllo anche la propria salute.

Xiaomi Smart Band 7 è disponibile su Hekka all'eccezionale prezzo di 35.5€ grazie al codice sconto che trovate qui in basso. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

