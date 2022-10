Cibi più sani con la friggitrice ad aria smart Xiaomi: in sconto a soli 68€!

L'ecosistema di Xiaomi si espande in tutta la casa e di sicuro non può mancare in cucina. Quella che vi proponiamo oggi in sconto è una friggitrice smart con capienza da 3.5 litri, in grado di cuocere gli alimenti in modo molto più salutare rispetto ad una classica friggitrice ad olio.

Xiaomi Smart Air Fryer: capienza da 3.5 litri per una cottura più salutare degli alimenti

Questa friggitrice ad aria raggiunge una temperatura massima di 200°, cucinando gli alimenti sempre senza olio. La Xiaomi Smart Air Fryer può rimanere in funzione per un periodo massimo di 24 ore continuate, ma per cuocere le vostre portate spesso vi basteranno anche solo 30 minuti.

La friggitrice, inoltre, non si occupa solo di cucinare. Grazie alle diverse modalità di utilizzo, infatti, il dispositivo è in grado anche scongelare gli alimenti, essiccare la frutta oppure far fermentare lo yogurt.

La sua natura smart, inoltre, la rende pienamente compatibile con gli assistenti vocali come Alexa di Amazon e Assistant di Google. Con la nostra voce, infatti, potremo scegliere di preparare una delle 100 ricette già integrate nel sistema.

Xiaomi Smart Air Fryer da 3.5 litri è disponibile su Hekka al prezzo di 68.3€, grazie al codice sconto che trovate in basso. La spedizione, questa volta direttamente dall'Italia, è gratuita.

