Xiaomi sospende MIUI Beta: tutta “colpa” di Android 13

Google, Samsung e OPPO hanno ufficialmente dato via al rilascio dell'aggiornamento ad Android 13, e forse Xiaomi potrebbe essere la prossima della lista. Per il momento, la compagnia di Lei Jun non si è espressa pubblicamente in merito alla data di presentazione della nuova versione della MIUI. Finora, infatti, si è limitata a portare il nuovo firmware di Google all'interno del suo programma MIUI Beta, una variante della MIUI limitata unicamente ai beta tester cinesi e agli utenti occidentali più smanettoni.

Xiaomi si prepara all'aggiornamento Android 13 e mette in pausa il programma MIUI Beta

Nel mentre attendiamo di assistere a un annuncio ufficiale su Android 13, Xiaomi si sta muovendo e ha deciso di annunciare al pubblico l'interruzione del programma MIUI Beta. Una sospensione ovviamente temporanea, che quasi sicuramente servirà agli sviluppatori Xiaomi per avere il tempo necessario di adeguare i firmware alla 13° versione del robottino verde.

A partire dal 31 ottobre, quindi, lo sviluppo della MIUI Beta sarà interrotta in Cina per i seguenti modelli:

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi MIX 4

Xiaomi CIVI

Redmi K40 (POCO F3/Xiaomi Mi 11X), K40 Pro (Xiaomi Mi 11i/Mi 11X Pro), K40 Gaming (POCO F3 GT)

Redmi Note 11 Pro/Pro+ (Redmi Note 11 Pro+ 5G) Note 10 Pro

La MIUI Beta non verrà invece sospesa per modelli quali Xiaomi Mi MIX Fold, Pad 5, Pad 5 Pro e Pad 5 Pro 5G, i quali passeranno successivamente ad Android 13 senza interruzione della Beta. Al contrario, vi ricordiamo che sempre dal 31 ottobre ci sarà la sospensione definitiva della MIUI Beta per 16 modelli, fra Xiaomi, Redmi e POCO.

Detto ciò, anche se manca un annuncio ufficiale, sappiamo già quali smartphone Xiaomi riceveranno (o dovrebbero riceverlo) l'aggiornamento Android 13: se volete scoprire se il vostro modello rientri in questa lista, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il