Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app MIUI | Download

Come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche la MIUI di Xiaomi trae forza dalle app di sistema che arricchiscono gli smartphone. In confronto all'esperienza stock di Android, Xiaomi è uno dei produttori che più personalizzare l'esperienza software che offre alla propria community. Che si parli di fotocamera e galleria, di browser, di meteo o dello stesso launcher, con cadenza pressoché quotidiana queste app si aggiornano. E quando si parla di aggiornamenti rilevanti, ve ne parliamo con articoli dedicati dove illustrarvi quali novità vi sono contenute.

Proprio per questo, ho deciso di creare questa pagina, dove siete in grado di recuperare tutti gli ultimi aggiornamenti delle app MIUI di Xiaomi. Qua di seguito avete una tabella con tutte le app rilevanti (escludendo quelle più tecniche), l'ultima versione disponibile e il relativo link al download. In questo modo, tramite questa pagina sarete certi di avere l'ultima versione delle app del vostro smartphone Xiaomi.

Ultimo aggiornamento: 1 ottobre

Hai uno smartphone Xiaomi? Scarica la versione più recente di tutte le app

Normalmente, Xiaomi invia una notifica OTA ai vari smartphone indicando la presenza di un nuovo update per le app di sistema. Tuttavia, il motivo per cui ho creato questo spazio è perché spesso e volentieri vengono pubblicate in rete nuove versioni non ancora pubbliche, spesso anche con discreto anticipo. Questo grazie al programma Beta: chi utilizza le ultimissime ROM è in grado di estrarre i file APK delle app qualora fossero state aggiornate.

Ciò detto, trattandosi di file APK a volte in fase Beta e tratti dalle ROM cinesi, non è detto al 100% che funzionino su qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Ovviamente io non ho modo di dirvelo perché non mi è umanamente possibile provarli su tutti gli smartphone in circolazione. Qualora l'aggiornamento non funzionasse, dovrete necessariamente attendere che vi arrivi organicamente tramite update OTA da parte di Xiaomi.

Lista app Versione Scarica Accessibilità 5.1.1 Scarica Always-On Display 2.11.915-09061146 Scarica App Vault 13.3.3.2 Scarica 5.5.0 (MIUI China) Scarica Browser 17.0.8 Scarica Bussola 13.1.3.1 Scarica Calcolatrice 13.0.6 Scarica Calendario 13.4.0.0 Scarica Cast 14.0.0.4 Scarica Cloud 1.12.0.0.20 Scarica File Manager V1-210554 Scarica 4.3.6.1 (MIUI China) Scarica Fotocamera 4.5.000640.0 Scarica Galleria 3.4.10.2 Scarica 3.4.9.5 (MIUI Global) Scarica Galleria Editor 0.9.1.2 Scarica 0.9.1.1 (MIUI Global) Scarica Game Turbo 2.0.1 Scarica GetApps 24.4.1.0 Scarica Health 3.0.374 Scarica Impostazioni 2.9.9.20 Scarica Launcher 4.39.0.5785-09281953 Scarica 4.39.0.5751-09221001 (Alpha) Scarica Mail V13_20220918_b1 Scarica Messaggi (solo MIUI China) 14.0.0.6 Scarica Meteo 12.9.1.0 Scarica G-12.5.5.0 (MIUI Global) Scarica Mi AI 5.124.2-202209012010-31 Scarica Mi Community 5.2.7 Scarica Mi Drive 1.12.0.5.6 Scarica Mi Fitness 3.9.2 Scarica Mi Home 7.7.702 Scarica Mi Home (Beta) 7.3.504 Scarica Mi Mover 3.9.5 Scarica Mi Share 2.10.0 Scarica 2.6.0.global Scarica Mi Store 3.25.6 Scarica Mi Video 2022070100 Scarica Mi Wallpaper Carousel V7-G-220920 Scarica Mint Browser 3.9.3 Scarica Mint Launcher 1.1.4.10 Scarica MIUI+ 3.7.28a Scarica Musica 6.4.19i Scarica Note 5.1.6 Scarica Notifiche 1.1.4.77 Scarica Orologio 13.38.0 Scarica POCO Launcher 2.0 2.7.4.39 Scarica POCO Launcher 2.0 (Beta) 4.38.0.4918-08091903 Scarica Quick Ball 9.0.4.5.1 Scarica Radio FM 9.7.6.0 Scarica Registratore audio 3.2.11.9 Scarica Registratore schermo 3.12.5.24.1 Scarica Ricerca 9.6.1.3 Scarica Scanner 15.0.0.1 Scarica Screenshot 1.4.22-09081046 Scarica Sicurezza 7.1.8-220921.0.1 Scarica ShareMe 3.30.01 Scarica Telecomando 6.3.5G Scarica Telefono e Rubrica (solo China) 12.3.2.9 Scarica Temi 2.1.1.7-global Scarica Updater 7.7.5 Scarica Xiaomi Cloud 1.12.0.0.5 Scarica Xiaomi Giochi 12.8.0.400 Scarica Xiaomi Wallet 6.37.0.4378.1997 Scarica Xiaomi Wear 2.15.1 Scarica Wallpaper Carousel V7-G-220920 Scarica

