Smonta ogni cosa con il kit di cacciaviti Xiaomi Mijia: oggi in offerta a 20€!

Se siete amanti delle riparazioni fai-da-te oppure provate grande curiosità nello scoprire cosa si cela all'interno dei dispositivi elettronici, il kit di cacciaviti di precisione Xiaomi Mijia Wiha 24 in 1 potrebbe proprio essere lo strumento di cui avete bisogno. Oggi, grazie ad un codice sconto, è possibile portarlo a casa ad un ottimo prezzo.

Questo kit da 24 bit di Xiaomi è realizzato in lega di alluminio e acciaio S2, in modo da garantire una buona durata e resistenza durante il montaggio e lo smontaggio delle viti.

Il set include tutti i bit più utilizzati, soprattutto per i dispositivi elettronici: troviamo infatti diversi bit Phillips, Torx, Hex e Pentalobe. Per tutte le specifiche più dettagliate sui bit vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Il kit di cacciaviti di precisione Xiaomi Mijia Wiha 24 in 1 costa soltanto 20.1€ su Hekka grazie al codice sconto che trovate qui in basso. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

