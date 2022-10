La torcia multifunzione Xiaomi illumina fino a 240 metri e nasconde tanti gadget

Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese un nuova torcia multifunzione Mijia che offre un raggio d'illuminazione come se ne erano visti pochi fino ad ora. Se vi doveste mai trovare in una situazione di pericolo, potreste illuminare la strada davanti a voi fino a 240 metri di distanza con questo dispositivo!

Torcia multifunzione Mijia: illuminazione da 1000 lumen e rompivetro integrato

La torcia ha una luminosità massima di 1000 lumen, sfruttabili in tre modalità di utilizzo: bassa, medio e alta. La lampada integrata, inoltre, sfrutta il focus telescopico per proiettare la luce fino ad una distanza di 240 metri: utilissima in caso di pericolo e scarsa luminosità.

La torcia multifunzione di Xiaomi Mijia è dotata anche di un taglierino di emergenza per cinture di sicurezza e un rompivetro integrato all'estremità, strumenti in grado di salvare la vita in caso di incidente stradale.

Questa torcia è alimentata da una batteria da 3100 mAh che garantisce un'autonomia massima di 90 ore e può essere caricata tramite la porta USB-C posizionata sul lato. Per segnalare il pericolo, inoltre, è possibile attivare una luce d'emergenza rossa.

La torcia multifunzione di Xiaomi Mijia è proposta ad un prezzo di 199 yuan (circa 30€), ma per il periodo iniziale del crowdfunding viene venduta per soltanto 169 yuan (circa 25€).

Questa torcia ci ha ricordato molto il dispositivo multiuso di NEXTOOL, disponibile attualmente su AliExpress ad un prezzo di 26€.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il