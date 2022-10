Xiaomi lancia un nuovo super condizionatore che rinfresca o riscalda in pochi secondi

Da Xiaomi Mijia arriva un nuovo condizionatore che promette di riscaldare o rinfrescare una stanza di dimensioni moderate in modo rapido ed efficace. Stiamo parlando di Xiaomi Mijia Air Conditioner 2 HP. Ecco tutti i dettagli!

Xiaomi Mijia Air Conditioner 2 HP: tutto su caratteristiche e prezzo del nuovo condizionatore

Xiaomi Mijia Air Conditioner 2 HP è il fratello maggiore del condizionatore lanciato nel mese di agosto. Ancora una volta, abbiamo a che fare con un dispositivo dal design minimale, mentre la presenza di dettagli in oro rosa lo rende ancora più elegante e di classe.

Il condizionatore promette di fornire aria calda o fredda in un'area compresa tra i 20 m² e 30 m² con un'uscita fino a 2 CV, come suggerisce il nome nome stesso. Xiaomi Mijia Air Conditioner 2 HP funziona in modo molto silenzioso, creando un ambiente confortevole anche quando si dorme, ed è anche dotato di un sistema auto-pulente che distrugge i batteri che potrebbero essersi formato al suo interno.

Il dispositivo può offrire un'ampia gamma di temperature, con una potenza di 1.850 W per la funzione di riscaldamento e di 1.650 W per quella di raffreddamento. Stando a quanto riferito da Xiaomi, questo condizionatore riesce a rifrescare la stanza molto più rapidamente ed efficacemente rispetto agli altri modelli.

Sono molte le modalità supportate, tra cui una sorta di “effetto pavimento caldo”, dove l'aria calda viene spinta verso il basso; oppure la modalità surround, che spinge l'aria verso l'alto e verso il basso contemporaneamente. In più, è possibile controllare il dispositivo tramite l'app Mijia o tramite comandi vocali grazie al supporto per Xiao AI.

Ovviamente, come tanti altri gadget Xiaomi Mijia, anche questo condizionatore è compatibile con altri prodotti della smart home.

Xiaomi Mijia Air Conditioner 2 HP – Prezzo e disponibilità

Al momento, Xiaomi Mijia Air Conditioner 2 HP è disponibile per il solo mercato cinese al prezzo di 2.999 yuan, ovvero circa 430€ al cambio. Il condizionatore può essere acquistato su YouPin, la celeberrima piattaforma di crowdfunding di proprietà del colosso cinese. Purtroppo, non si hanno ancora informazioni su un eventuale rilascio in Europa.

