Xiaomi e Android 13: tutte le custom ROM disponibili | Download

È quel momento dell'anno: Google ha rilasciato Android 13 e gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO stanno iniziando ad aggiornarsi ufficialmente. Tuttavia, non tutti i possessori di smartphone Xiaomi potranno beneficiare delle novità introdotte dall'ultimo major update di Google. Così come tanti altri produttori di smartphone in circolazione, anche il catalogo Xiaomi soffre della frammentazione che tanto affligge il mondo Android. Fortunatamente, l'OS mobile di Google offre una certa flessibilità e la community del modding ne approfitta per creare custom ROM che possano portare Android 13 anche sui modelli più datati.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2022

Ecco quali smartphone Xiaomi possono aggiornarsi grazie alle custom ROM con Android 13

Come potete vedere in questo articolo, sono una porzione degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO nel mondo riceveranno l'aggiornamento ad Android 13. Specialmente se avete un modello lanciato sul mercato nel 2019 o prima, ci sono alte probabilità che l'aggiornamento Android si fermi a una versione antecedente alla 13esima. Mi riferisco per esempio alla famiglia Xiaomi Mi 9, a quella Redmi Note 9 o a modelli molto apprezzati ma datati come POCO F1 e simili. Ma visto che parliamo anche di dispositivi fuori garanzia, grazie al mondo del modding è possibile aggirare questo limite e agire manualmente.

Attenzione, però: visto che parliamo di custom ROM, bisogna eseguire lo sblocco del bootloader e avere una custom recovery TWRP per installarle. Qua sotto trovate la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO per cui è disponibile almeno una custom ROM basata su Android 13, con relativo thread per link al download, bug e feedback.

Modelli Tipo ROM Download Xiaomi Mi 11 ArrowOS 13.0 Scarica Evolution X 7 Scarica DerpFest 13 Scarica Xiaomi Mi 11i LineageOS 20.0 Scarica Project Elixir 3.0 Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra Evolution X 7 Scarica Xiaomi Mi 10 Evolution X 7 Scarica Xiaomi Mi 10 Lite Evolution X 7 Scarica Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (K30S) Project Elixir 3.0 Scarica Xiaomi Mi 10T Lite ArrowOS 13.0 Scarica Xiaomi Mi 9 Evolution X 7 Scarica Xiaomi Mi 9T (K20) Cherish OS 4 Scarica Xiaomi Mi 9T Pro (K20 Pro) Evolution X 7 Scarica PixysOS Scarica ArrowOS 13.0 Scarica Xiaomi Mi 8 Pixel Experience 13 Scarica Xiaomi Mi 8 Pro LineageOS 19 Scarica Xiaomi Mi 8 Explorer LineageOS 19 Scarica Xiaomi Mi 8 SE Pixel Experience 13 Scarica Xiaomi Mi 8 Lite Evolution X 7 Scarica Xiaomi MIX 4 ArrowOS 13.0 Scarica Xiaomi Mi MIX 2S Pixel Experience 13 Scarica LineageOS 19 Scarica Xiaomi Mi Note 10 Lite Project Elixir 3.1 Scarica Xiaomi Mi Max 2 Evolution X 7 Scarica Xiaomi Mi Max/Max Prime LineageOS 20.0 Scarica Xiaomi Mi A3 Evolution X 7 Scarica Xiaomi Mi A2 ArrowOS 13.0 Scarica Xiaomi Mi A1 ArrowOS 13.0 Scarica Evolution X 7 Scarica Xiaomi Mi Pad 4/4 Plus Pixel Experience 13 Scarica Redmi K30 (POCO X2) Evolution X 7 Scarica Redmi Note 11 Evolution X 7 Scarica SuperiorOS Scarica Redmi Note 11 Pro+ (POCO X4 Pro) Project Elixir 3.0 Scarica Redmi Note 10 SpiceOS 6.0 Scarica Pixel Experience 13 Scarica Redmi Note 10 Pro/Pro Max ArrowOS 13.0 Scarica Project Elixir 3.0 Scarica Evolution X 7 Scarica Redmi Note 9 (10X 4G) Project Elixir 3.0 Scarica ArrowOS 13.0 Scarica xDroid OS 13 Scarica Redmi Note 9S/9 Pro/9 Pro Max (POCO M2 Pro) Project Elixir 3.0 Scarica AOSP Scarica SpiceOS 6.0 Scarica Redmi Note 8/8T PixelUI 13.0 Scarica PixelOS 13 Scarica Redmi Note 8 Pro Pixel Experience 13 Scarica Redmi Note 7/7S ArrowOS 13.0 Scarica Redmi Note 7 Pro Project Elixir 3.0 Scarica Evolution X 7 Scarica Redmi Note 6 Pro Pixel Experience 13 Scarica Redmi Note 5/Redmi 5 Plus Project Elixir 3.0 Scarica Redmi Note 4 ArrowOS 13.0 Scarica Redmi 9 (POCO M2) Evolution X 7 Scarica Redmi 9T (Note 9 4G/POCO M3) Project Elixir 3.0 Scarica Redmi 6 Pro Pixel Experience 13 Scarica Redmi 5 LineageOS 20.0 Scarica POCO F4 (K40S) Evolution X 7 Scarica ArrowOS 13.0 Scarica POCO F3 (Mi 11X/K40) Evolution X 7 Scarica EliteRom Scarica Project Elixir 3.0 Scarica POCO F1 Project Elixir 3.0 Scarica PixelOS Scarica No Gravity Scarica POCO X3 NFC Evolution X 7 Scarica PixelOS Scarica POCO X3 Pro Evolution X 7 Scarica ArrowOS 13.0 Scarica Project Elixir 3.0 Scarica POCO M2 Pro SpiceOS 6.0 Scarica

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il