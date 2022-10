Xiaomi 12T: top di gamma a meno di 450€ con questo coupon!

Il nuovo Xiaomi 12T è sicuramente uno degli smartphone più popolari e desiderati del momento. Oggi, grazie ad un codice sconto, è possibile acquistarlo a ben 150€ in meno: andiamo a scoprire come fare per risparmiare con questa nuova offerta!

Top di gamma a meno di 450€: subito in sconto Xiaomi 12T su Hekka

Xiaomi 12T (insieme a 12T Pro) è l'ultimo arrivato della serie 12 del celebre produttore cinese. Questo smartphone è considerato un top di gamma, grazie allo schermo AMOLED da 6.67″, il processore Mediatek Dimensity 8100-Ultra e la fotocamera da 108 MP, con sensore ultra-grandangolare da 8MP.

Rispetto al precedente modello 11T, Xiaomi 12T guadagna una risoluzione maggiore e il passaggio alla RAM di tipo LPDDR5, oltre ad un particolare sistema di raffreddamento con camera di vapore “XL” e diverse lamine di grafite che cercano di mitigare il surriscaldamento.

Xiaomi 12T è disponibile oggi in offerta su Hekka con codice sconto: la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione scende al prezzo di 431.10€, mentre la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è in offerta a 451.60€. Per entrambi gli smartphone è prevista la spedizione gratuita dalla Cina.

