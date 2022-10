TikTok collabora con Samsung e lancia StemDrop, l’X Factor per gli artisti emergenti

Mentre eravamo abbastanza convinti dell'idea che TikTok stesse per lanciare un suo servizio di musica in streaming che avrebbe dato un po' di filo da torcere a Spotify, il colosso cinese stava in realtà lavorando ad nuovo formato musicale. Si chiama StemDrop, è stato realizzato in collaborazione con Samsung (e non solo) ed è un progetto sicuramente molto interessante.

Nasce StemDrop, la nuova piattaforma per gli artisti emergenti

Con StemDrop, TikTok cerca fondamentalmente di rilasciare musica sulla sua piattaforma sotto forma di stem, “steli” (ovvero, i singoli componenti di un brano come batteria, basso e parti vocali), che gli utenti possono poi utilizzare per dare vita alle proprie canzoni e sperare in una nuova hit.

Le canzoni originali verranno scritte, registrate e prodotte da cantanti di fama mondiale e poi messi a disposizione di artisti emergenti e non, che potranno dissezionare il brano e utilizzare le sue componenti per creare e condividere sul profilo StemDrop la propria versione. In questo modo, aumentano anche le possibilità di farsi conoscere: in effetti, questo nuovo progetto pensato da TikTok rappresenta una vera e propria finestra sul mondo del successo, con una vetrina aggiornata ogni settimana da personalità di spicco del mondo della musica. Non a caso è stato definito da Musically come un “X Factor dell'era TikTok per musicisti emergenti“.

In altre parole, StemDrop mira a fungere da incubatore di nuovi talenti ed offre agli artisti di tutto il mondo la possibilità di collaborare con personalità molto importanti del mondo della musica.

Per dare vita a questo progetto, TikTok ha collaborato con Samsung e la Syco Entertainment di Simon Cowell, oltre che con cantautori del calibro di Max Martin, Savan Kotecha e Ali Payami. StemDrop debutterà il prossimo 26 ottobre, quando i tre artisti rilasceranno un nuovo brano della durata di 60 secondi che gli utenti potranno poi utilizzare per creare i propri mix.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il