Artillery Hornet è la stampante 3D economica da acquistare: perfetta anche per chi è alle prime armi

Modellini 3D ricchi di dettagli e di qualità professionale con la stampate Artilerry Hornet, dispositivo che per quanto economico ed accessibile riesce a garantire degli ottimi risultati. E adesso, essendo in offerta, acquistare questa potente stampante 3D è più conveniente che mai!

La stampante 3D Artillery Hornet è in super offerta

Artillery Hornet è una stampante 3D molto semplice da usare, ideale sia per chi approccia per la prima volta a questo mondo e sia per il creativo più esperto. Grazie ad una struttura in metallo già pre-assemblata per il 95%, basteranno solo 3 minuti per per terminare la configurazione ed avere una macchina subito pronta all'uso.

Questa stampante lavora in modo preciso e veloce, è dotata di un'ampia piattaforma di stampa in vetro temperato che, tra le altre cose, rende anche più semplice rimuovere il modellino appena stampato, mentre una scheda madre a 32-bit proprietaria garantisce prestazioni migliori e un processo di stampa silenzioso, così da non disturbare nessuno.

La stampante 3D Artillery Hornet è dotata di un sistema a singolo asse Z inverso con accoppiatore Z che garantisce un movimento fluido durante la stampa ed evita problemi di stratificazione. La presenza di un piccolo display LCD con tanto di manopola semplifica l'interazione con la macchina, mentre l'interfaccia Marlin di navigazione garantisce una esperienza user friendly.

Se siete interessati ad acquistare una stampante 3D economica, di facile utilizzo e che nonostante tutto sia in grado di offrire degli ottimi risultati di stampa, Artillery Hornet è il prodotto che fa per voi. Soprattutto ora che è in offerta! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il