Combatti il freddo con questo smanicato riscaldante, spendendo solo 20€

La stagione invernale si avvicina, con i primi accenni di grande freddo arrivati già nelle scorse settimane. Quale miglior offerta, quindi, se non quella che ci permette di risparmiare su uno smanicato riscaldante? Oggi su Hekka possiamo portarlo a casa a poco più di 20€!

Smanicato riscaldante con 9 zone di calore a poco più di 20€ su Hekka

Potrebbe sembrarvi un semplice smanicato imbottito realizzato in cotone, ma questo prodotto nasconde un piccolo segreto tech. Collegando una power bank (non inclusa nella confezione) alla presa USB dello smanicato è possibile attivare le 9 zone di calore per iniziare subito a riscaldarsi in meno di un minuto.

Il pulsante posizionato sul petto può attivare una delle 3 modalità di riscaldamento: viola per la modalità Energy-saving che mantiene la temperatura a 25 gradi, blu per la modalità Comfort a 35 gradi e rosso per la modalità Warm che ci riscalda a 45 gradi.

Lo smanicato è disponibile a partire dalla taglia M fino alla 4XL, ma per tutti i dettagli sulle misure in centimetri vi consigliamo di consultare la tabella presente nella pagina del prodotto.

Lo smanicato riscaldante con 9 zone di calore oggi costa soltanto 20,8€ su Hekka grazie al nuovo codice sconto che trovate qui sotto!

