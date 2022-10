La serratura Xiaomi Yeelock costa solo 12€: un tocco di sicurezza per i tuoi cassetti

Voglia di un gadget Xiaomi puntando al risparmio? Allora una soluzione che unisce l'utile al dilettevole è di certo la serratura smart per cassetti Yeelock: arriva da Xiaomi YouPin e costa pochissimo, ma è in grado di dare non poche soddisfazioni!

La serratura smart per cassetti Xiaomi Yeelock è in offerta con codice sconto su Hekka

Avete degli affetti da tenere al sicuro? Medicinali che necessitano di restare lontano dalla portata dei più piccoli? Allora perché non affidarsi alla serratura smart per cassetti Xiaomi Yeelock: si tratta di un prodotto piccolo e discreto, direttamente da YouPin, dotato di funzionalità intelligenti (grazie alla connettività Bluetooth).

Lo sblocco avviene tramite smartphone: in questo modo potrete riporre in tutta sicurezza medicinali, oggetti taglienti, documenti e quant'altro. Massima sicurezza e protezione da occhi indiscreti, spendendo pochissimo.

Il dispositivo è alimentato da una batteria AA ed offre una lunga autonomia: oltre a visualizzare la carica residua è possibile impostare la funzione di sblocco automatico in caso di batteria scarica.

La serratura smart per cassetti targata Yeelock arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile in offerta per noi occidentali grazie allo store Hekka (con tanto di spedizione gratis). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il