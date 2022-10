Samsung X Maison Margiela: presto un nuovo smartphone in edizione speciale

Samsung ha annunciato la collaborazione con Maison Margiela, una importante casa di moda di lusso francese. La partnership porterà alla realizzazione di dispositivi Samsung in edizione speciale, ma quale sarà il prodotto protagonista di questa collaborazione?

Samsung annuncia la collaborazione con Maison Margiela

Da anni, ormai, Samsung collabora con diverse aziende di lusso e realtà creative per portare sul mercato edizioni speciali dei suoi dispositivi ed altri accessori. Di recente, ad esempio, il colosso coreano ha collaborato con TOILETPAPER – un collettivo creativo fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari – per delle cover dedicate ai nuovi pieghevoli.

Una ulteriore partnership è quella che è stata stretta con Thom Browne, che ha portato al lancio di edizioni speciali di due generazioni di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold.

Quest'anno, invece, Samsung collaborerà con Maison Margiela per realizzare un'edizione speciale e di lusso di uno (o più) dei suoi prodotti, probabilmente il Samsung Galaxy Z Flip 4. Per chi non lo sapesse, Maison Margiela è una importante casa di haute couture parigina fondata da Martin Margiela, nota per lo stile decostruttivo e all'avanguardia e l'utilizzo di materiali non convenzionali.

Perché pensiamo che possa essere il Samsung Galaxy Z Flip 4 l'oggetto di questa collaborazione? Per via dell'immagine teaser che il produttore ha condiviso sui Social, le cui linee ricordano molto i contorni dello smartphone in questione.

A beautiful juxtaposition of state-of-the-art technology and haute couture. Samsung Galaxy and #MaisonMargiela. pic.twitter.com/ngO7a5lbqu — Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 19, 2022

Samsung potrebbe persino lanciare un'edizione speciale di Galaxy Z Fold 4, dei suoi auricolari o del suo smartwatch, ma al momento possiamo solo ipotizzare in quanto l'azienda non ha fornito alcun dettaglio sulla collaborazione con Maison Margiela.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il